Filtran las canciones que Shakira y Jennifer Lopez cantarán en el Super Bowl

A pocos días de que se desarrolle el Súper Bowl, un de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos, se conocieron detalles del show de medio tiempo que realizarán Shakira y Jennifer Lopez, quienes por primera vez harán una presentación en conjunto.

“Diez días para el Super Bowl. ¡Intensificando nuestros preparativos! #SBLIV @NFL”, escribió recientemente la ídola colombiana en una publicación en donde compartió cómo se prepara para la 54° edición del Super Bowl.

Ten days until Super Bowl. Stepping up our preparations! 🏈 #SBLIV @NFL pic.twitter.com/M3fUttzCrU