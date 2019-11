A los 61 años Silvia Süller, desnuda y sin ningún tipo de censura

Silvia Süller nunca fue tímida y aunque ahora tiene 61 años eso no ha cambiado. La ex vedette se mantiene tan polémica como siempre y sigue necesitando que la miren. Por eso, no tuvo ningún desparpajo de subir, como en otras ocasiones, una foto totalmente desnuda.

"Tengo calor #SullerManíacos espero que no les moleste desnudez porque es para admirar y no para criticar... no se ve nada, no hace falta", dice el texto acompañado de emoticones de caras sonrientes, rosas y banderas de Argentina.

TENGO CALOR #SULLERMANIACOS ESPERO Q NO LES MOLESTE DESNUDEZ XQ ES PARA ADMIRAR Y NO PARA CRITICAR.....NO SE VE NADA....NO HACE FALTA!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪🤪🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷👍👍👍👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹 pic.twitter.com/NUxDYM72CK — Silvia Suller (@diosasilok) October 28, 2019

En la postal que subió tanto en Twitter como en Instagram, la hermana de Guido solo se deja ver con una sábana y un total topless, que fueron tapados con dos estrellas.

"Más de una quisiera tener ese cuerpo. Diosa... quiero hacerte compañía... Silvia estas mas fuerte que televisor de geriátrico... Una diosa total! Siempre hay gente que te va a criticar, vos siempre adelante!!!", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en respuesta a la publicación de la exvedette.