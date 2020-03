Silvina Escudero contó por qué congeló sus óvulos y cuándo buscará ser madre

Perdidamente enamorada de su misterioso novio (porque no lo muestra ni en las redes sociales ni en público) Federico, con quien convive y está en pareja desde hace mucho tiempo, Silvina Escudero abrió su corazón y reveló sus ganas de ser madre, cuándo le gustaría serlo y que medidas tomó para lograr su sueño

En declaraciones en la Once Diez a Catalina Dlugi confesó: “Yo no soy de hablar de estas cosas porque hay que hablarlas con los médicos. Cuando hice este tratamiento para congelar óvulos, ahí me enteré también que muchas mujeres que han padecido cáncer congelan óvulos”, dijo y luego de escuchar sus dichos, CARAS se contactó con la bailarina y panelista de "Incorrectas" para saber por qué tomó esa decisión tiempo atrás y cuáles eran sus planes a futuro.

"Yo ahora tengo 36 años y me dijeron en su momento que los 'mejores óvulos' eran los de una mujer de 30 años así que en esa época los congelé, por supuesto no iba a salir a los cuatro vientos a contar una decisión íntima y personal. No sé cuándo voy a ser madre y por eso tome la precauciones al respecto", comenzó diciendo la morocha para luego ampliar.

"No es que yo vaya a usar esos óvulos ahora, primero durante los próximos años lo haría de forma natural, pero quizás después de los 40 si se me complica y quiero ser madre ya sé que cuento con el procedimiento que hice para poder hacer realidad mi sueño. Siento que en unos 4 años voy a sentirme plena y preparada para ser madre, así que veremos que sucede", le aseguró a este portal.