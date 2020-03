Christian Sancho regresó al país y cuenta cómo transita la cuarentena con su familia

Luego de viajar el 3 de marzo a España para filmar la película "Un Crack" film que lo llevó por Madrid, Málaga, Sevilla, Toledo y Marbella, Christian Sancho vivió en primera persona la explosión del Corona Virus en el Europa y hace un par de días contó cómo vivió esos delicados días antes de su regreso a Buenos Aires. Finalmente, el actor pudo regresar a la Argentina el sábado al mediodía mediante un vuelo de Air Europa, justo un día antes de que Alberto Fernández cerrara las fronteras del país.

Ya más tranquilo, desde su casa, donde se encuentra en cuarentena desde que arribó a Buenos Aires, Sancho dialogó con CARAS y contó cómo vive este proceso. "Estoy cumpliendo la cuarentena junto a mi familia y ellos también la cumplen y me ayudan, tomamos todos los recaudos y precauciones por este tema. Estamos aislados completamente por precaución para cuidarnos nosotros y cuidar al resto de los ciudadanos, como corresponde", comenzó contando Christian.

Sobre su experiencia en España relató: "¡Es muy grave esto! Hay que tomarlo con responsabilidad y generar conciencia en la gente, vi con mis propios ojos lo que pasó en España, en pocos días se propaga el virus de una manera incontrolable. El mejor mensaje que podemos dar es tener mucha paciencia y responsabilidad", dijo.

Luego se refirió a cómo transita la cuarentena: "Me lo tomo como un tiempo de orden en mi vida y uso estos días par eso, no sólo de manera útil en mi casa sino también para poder encontrarle la vuelta a todo lo que hago a nivel personal, después de esto tengo el estreno de esta película acá en la Argentina y en otros lugares de Europa y América Latina y la gira de 'Departamento de Soltero'. Por el momento trabajaré desde casa en mi línea de accesorios trabajando en nuevos diseños y en todo lo que es la nueva colección. Lo haré por Skype, por Instagram y Whats App. No me queda otra, repito, tenemos que ser responsables y tener paciencia", finalizó el actor.