Sin trabajo y agredida: el difícil presente de la exniñera de Pampita

Luego de denunciar por “hostigamiento y maltrato psicológico” a su exempleadora Pampita Ardohain, Viviana Benítez atraviesa un difícil momento. Se encuentra desempleada y sufre bullying en las redes sociales.

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa... Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”, había manifestado en su perfil oficial tras recibir agresiones por parte de los fanáticos de la top.

En diálogo con Teleshow dio detalles del mal momento que está viviendo: “Ya no tengo más nada que decir, si me dejara llevar por lo que dicen, ya tendría que estar muerta, pero no pasa nada, yo estoy tranquila”, sostuvo la exniñera de Benicio, Beltrán y Bautista.

Actualmente, Benítez está desempleada. En ese sentido dijo: “No busqué nada aún porque me voy de vacaciones, cuando vuelva veré qué hago” y agregó en referencia a los avances que puede llegar a haber en la Justicia: “Yo estoy muy bien, hasta febrero no hay nada más para hacer, solo esperar”.

“La primera semana no pude salir porque estaba muy mal animicamente, pero ya estoy haciendo mi vida normal como siempre. Nadie me dijo nada en la calle pero en algunos lugares notaba que me miraban mucho, igual no pasó nada”, sumó y por último, expresó: “Ahora, dentro de todo estoy mejor”.

Por su parte, Pampita logró ponerle un bozal legal a su exempleada. En la resolución se especifica que “se intima a la Sra. Viviana Benítez Sanabria para que se abstenga de difundir o divulgar cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia vinculada a la intimidad y privacidad familiar de la Sra. Ardohain Dos Santos en lo que concierne y se relaciona con sus hijos menores de edad. Todo ello bajo apercibimiento de ley y de multa, y previa caución real que deberá ofrecer la actora y evaluará el juzgado”.