The Smashing Pumpkins en el Movistar Arena: el explosivo encanto del rock de los 90

The Smashing Pumpkins, la banda de culto estadounidense volvió a tocar en Argentina, y sus fans vibraron con un concierto que combinó los hits de su carrera con las nuevas canciones de Billy Corgan, una estremecedora estrella de rock de sorprendente vigencia.

El Movistar Arena no para de recibir los shows más grandes de la temporada 2024, y el martes 5 de noviembre fue el momento de The Smashing Pumpkins, el último súper grupo grunge y de rock indie.

La banda de Billy Corgan nacida en Chicago, Estados Unidos, en los años 90, regresó a la Argentina, en el marco de su gira mundial "The World Is a Vampire Tour". Y miles de fans deliraron en el estadio Buenos Aires Arena.

The Smashing Pumpkins: profetas en Argentina

La banda lleva más de tres décadas de trayectoria y una docena de discos. El primero fue lanzado en 1990; en 1992 “Siamese Dream” los instaló en el ojo del fenómeno grunge, y su más reciente álbum de estudio, “Atum: A Rock Opera in Three Acts”, movilizó su regreso a los escenarios.

Volver a tocar en Argentina fue el paso siguiente, como en 1998 -en Parque Sarmiento-, en 2010 -en el Luna Park- y en 2015, en la segunda edición local del festival Lollapalooza.

Imposible que el grupo liderado por Billy Corgan no incluyera en su nueva gira mundial una presentación en nuestro país.

La noche del martes 5 de noviembre miles de fanáticos argentinos volvieron a ponerse la remera oscura con inscripciones y estampados alusivos a las composiciones y títulos de los álbumes de The Smashing Pumpkins para celebrar su regreso.

Es uno de los artistas de gestión independiente más populares de las últimas décadas, y sus presentaciones en vivo lo ratifican como una leyenda viviente y vigente del rock.

Cómo fue el show de The Smashing Pumpkins en el Movistar Arena

En su recital en el Movistar Arena de Buenos Aires, The Smashing Pumpkins tocó todo lo que sus seguidores -desde los 90 hasta hoy- querían escuchar: “Today”, “Tonight, Tonight”, “Disarm”, “1979” y “Bullet with Butterfly Wings”, entre otros hitazos retro.

Y la banda -en la actualidad, también integrada por los miembros originales James Iha, guitarrista, y Jimmy Chamberlin, baterista- también demostró su presente vital incluyendo en la playlist de su cuarto show en vivo en Argentina algunos temas de sus más recientes producciones discográficas, como “Spelbilding”, “That Witch Animates the Spirit” y “Empires”, entre otros.

Billy Corgan cautivó a los fans argentinos.

Las sorpresas y “hallazgos” en la lista de temas de The Smashing Pumpkins en el Movistar Arena fueron los covers de “Ziggy Stardust” de David Bowie y la canción acústica “Landslide” de Stevie Nicks, además de guiños a las introducciones de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, “Enter Sandman” de Metallica y “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz, todos clásicos de la década de 1990, momento de la irrupción en la escena alternativa de Billy Corgan & Co.

Primero fue una expresión de deseo de sus fanáticos que anhelaban el retorno a la Argentina. Después, una serie de intrigantes afiches pegados casi informalmente en las paredes de los barrios “modernos” y cool de la ciudad pre anunciaron lo que estaba a punto de suceder: el retorno de The Smashing Pumpkins.

El final feliz estaba cantado: The Smashing Pumpkins volvió e hizo temblar a una multitud el Movistar Arena con su explosivo y singular encanto del grunge rock de los años 90 desde el minuto Zero de su memorable show -otro- en Argentina 2024.