Sofía Morandi contó cómo fue la primera vez que hizo un trío

Sofía Morandi hizo una picante revelación y contó detalles sobre una experiencia sexual. La influencer confesó que hizo un trío con una amiga y dio detalles de esta parte de su vida íntima.

“Fue re flashero, era una noche que ni iba a salir y había tenido doble función, estaba muerta, pero una amiga se iba a vivir a Nueva York y fui al boliche” , dijo en diálogo con Santiago Maratea en un Insta Live.

En la noche conoció a un chico que también había estado con su amiga. “Esta chica que era muy amiga me dijo que no siguiera con el coqueteo porque ella ya había mantenido un encuentro sexual con él. ‘Le dije: bueno, amiga. Tampoco es un ex. Compartimos", le propuso ella.

Luego, confirma que el encuentro se dio fuera del boliche. "En un momento de la noche, el chico de las dos abandonó el boliche y la amiga entró en acción. “Vino y me dijo ‘¿le escribo a ver si quiere hacer algo?’ Y ahí, nervios, me sentía virgen, y le dije que sí. El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… Tipo, vinito, vinito y festichola”, cerró.