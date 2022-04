Terrible pelea entre Ángel de Brito y Marcelo Polino: se tildaron de "fracasados"

Ángel de Brito y Marcelo Polino son dos de los periodistas de espectáculos más importantes de nuestro país. Y aunque han compartido pantalla en algún momento de la mano de Marcelo Tinelli, ahora parecería ser que está todo muy mal. De hecho, en las últimas horas un fuerte ida y vuelta tomó lugar: y se dijeron de todo, e incluso se trataron de "fracasados".

Todo empezó cuando Marcelo se refirió al bajo rating de LAM, luego de su desembarco en la pantalla de América. Amalia Granata comentó que en "Polino Auténtico" que el formato conducido por De Brito venía “repuntando”. Entonces, Polino comentó picante: “No, no es verdad, hay que decir las cosas bien. No repuntó”.

“Polino está resentido porque fracasó como conductor en ElTrece a la tarde y en el horario de LAM en América. Se quedó fuera del jurado del Cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM”, le contestó Ángel de Brito vía Twitter de forma inmediata. Y continuó: “Cuando hizo Los Especialistas del Show en ElTrece, me pidieron por favor que les preste a Yanina (Latorre) de panelista, le pusieron todo el Bailando a disposición y fracasó, 6 meses y afuera”.

El tweet que Ángel de Brito contra Marcelo Polino

Por qué se pelean Ángel de Brito y Marcelo Polino

Lo cierto es que, el sábado pasado, Polino no le dejó pasar el comentario a Ángel y junto a Mariana Brey y Karina Iavícoli, dos ex “angelitas”, se refirió a lo sucedido. Entre varios dichos, sostuvo que hay “muchos falsos sucesos dando vueltas” y que había gente que “llega a los tres puntos y se va a la esquina a brindar con Aperol”, haciendo alusión al festejo post debut del staff de LAM. Comentario que las ex panelistas de LAM celebraron.



“Se habló por estos días que yo tenía envidia de ciertos programas. Quiero decirle a esa gente que yo tengo el aspiracional un poquito más alto que esos programas. No sé si tengo el ego muy alto o qué, pero la verdad es que tengo el aspiracional un poquito más alto de lo que me quieren asociar”, dijo de forma tajante Marcelo Polino.



Y negó que su programa de 2018 haya sido un “fracaso”: “Quiero contarles a los desinformados que el programa Los Especialistas del show que hice con Mery del Cerro fue el más visto de espectáculos”, señaló. Y aclaró que le ganaba Verónica Lozano que es “la número uno”, porque nadie puede ganarle a ella.

“Si por haber salido un par de veces segundo dicen que soy un fracaso, ¿los que van cuartos en la grilla qué serían? ¡Re fracasados!”, ironizó de esta manera Polino. Fue entonces que Ángel, volvió con todo a responderle en su programa: “Le cuesta hablar con nombres y apellidos. Le cuesta también decir aspiracional...”. Después fue el turno de sus ex compañeras: “Las otras dos falsas que festejaban...¡Increíble!”.

La teoría de Ángel de Brito sobre Marcelo Polino

Enseguida, Ángel explicó el motivo por el que Marcelo Tinelli no lo convocó a Polino al cantando: es que quería que se sumara al Bailando pero por la pandemia de covid-19, no se realizó y su contratación quedó en la nada. “A partir de ahí él se enoja y empieza, todos los fines de semana, a matar a Tinelli y la mar en coche”, señaló.

Por último, De Brito fue por más y arremetió diciendo que en Cortá por Lozano a Marcelo “lo sacaron porque el segmento que él hacía no rendía”. Luego repitió que Los Especialistas del show “fue un fracaso: se levantó y no volvió nunca más”. Finalmente, tiró artillería pesada contra las dos ex angelitas que ahora son parte del staff de su "rival": “Yo las banqué a ellas. A una no la querían en canal 13 y estuvo mucho tiempo trabajando con nosotros”.