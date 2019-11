¿Embarazada? Thelma Fardín generó gran revuelo con una foto

Thelma Fardín una vez más es noticia. En esta últimas semanas, se conoció que la justicia de Nicaragua dio lugar a su denuncia contra Juan Darthés y el pedido de captura internacional. Pero ahora, la actriz despertó las sospechas sobre un posible embarazo.

Todo comenzó con una fotografía que compartió la actriz en sus redes sociales. Thelma posó junto a dos compañeras, que fueron a ver la obra de teatro Nahuelito, y en la imagen las chicas le están tocando la pancita como una típica foto de una mujer que se encuentra en la dulce espera. Al instante sus miles de seguidores se hicieron eco y comenzaron a especular sobre un posible embarazo, que generó gran revuelo en el mundo 2.0.

Tan es así que la actriz tuvo que aclarar que no está embarazada, en otra publicación : "No, no estoy embarazada".