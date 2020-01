Thelma Fardín habló tras la decisión de Juan Darthés

Desde Mar del Plata, Thelma Fardín (27) fue consultada sobre la determinación de Juan Darthés (55) de dejar la actuación y dejó en claro su posición al respecto. Totalmente enfocada en Fuera de Línea, su primera obra de teatro, la actriz fue contundente al hablar de la persona a la que denunció.

"No lo había visto, por suerte estoy muy enfocada trabajando acá en Mar del Plata, que es lo que me importa en este momento. No es de mi incumbencia lo que pase con la vida de la persona que yo denuncié. Yo lo que puedo contar es lo que sé a través de la causa.", expresó la joven en dialogo con Ciudad Magazine.

Luego, continuó: "Afortunadamente, la Justicia ha avanzado, a pesar de que los tiempos son lentos y revictimizantes. Tiene pedido de captura y fue acusado de violación agravada, que es la figura que esperábamos. Lo que suceda en su vida personal no está en mis manos ni puedo yo hacerme cargo"

"Porque también es revictimizante pedirle a la víctima que reflexione sobre lo que pasa con la vida con la persona denunciada. Él tiene un pedido de captura internacional. No sé quién lo contrataría teniendo un pedido de captura internacional por violación agravada", finalizó la morocha.