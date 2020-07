Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, presentó a su nuevo novio

Verónica Monti, la última pareja de Sergio Denis, presentó a su nuevo novio. La bellísima periodista de 40 años volvió a creer en el amor después de más de un año de guardar respeto por el queridísimo cantante y a dos meses del triste fallecimiento del artista se animó a comenzar a mostrarse en Instagram con quien la hizo creer en el amor nuevamente.

Si bien están saliendo hace muy poco ya que Verónica mientras Sergio estuvo con vida nunca se animó a estar con otra persona y ella misma había blindado su corazón. Hoy el tiempo parece haber curado las heridas que sufrió tras perder a su pareja por un fatídico accidente y se muestra más enamorada que nunca de Diego, un joven de 47 años que es publicista y que ya conocía desde hace un tiempo porque era vecino del departamento que alquilaba en Belgrano.

En diálogo exclusivo con CARAS Digital, Monti contó cómo se siente: "Con Diego nos conocemos hace un año pero nunca pasó nada, era vecino, me hablaba, me decía piropos por la calle y un día nos pusimos a hablar y en medio de la cuarentena me lo reencontré cuando salí a recrear a los chicos (Franca y Salvador). Yo no estaba negada a encontrar el amor pero todos saben que tengo una mochila muy pesada, pero Diego es un gran hombre que supo entenderme acompañarme y es un amor de persona", comenzó diciendo.

"Ahora van a hacer unos poquitos meses que estamos juntos, nos vemos poco, cuando se puede salir con los chicos, el no tiene hijos y se lleva de maravilla con los míos. Me cuida, me trata como una princesa... Es un amor, es muy buena gente. Estoy contenta, me acompaña en todo y esto demuestra que para el amor no existe la cuarentena", cerró feliz.

Después de más de un año de tristeza y despidiendo a su última pareja, Verónica volvió a ser feliz y de la mano de Diego.