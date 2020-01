El desesperado pedido de la novia de Sergio Denis: no tiene plata para alimentar a sus hijos

Verónica Monti, pareja de Sergio Denis, atraviesa un duro momento personal. En diálogo exclusivo con CARAS, la periodista aseguró que se quedó sin trabajo y no tiene para alimentar a sus hijos.

"Estoy desesperada. Tengo dejar el departamento en el que vivo en marzo. No tengo nada en la heladera. No puedo vivir más así. No puedo ser mamá sola. Mi familia me ignora, están todos enojados", reveló la morocha.

Verónica fue la última pareja del músico que, desde el 11 de marzo, se encuentra en estado crítico al caer desde una fosa durante un recital en Tucumán. A pesar de que no pudo viajar a verlo ni bien ocurrió el hecho, Monti tuvo intenciones de visitarlo en la clínica ALCLA donde está internado desde hace cinco meses, pero se encontró con una medida judicial pedida por la familia Hoffmann (como es el verdadero apellido del cantante) le impide verlo o nombrarlo y por eso ella jamás pudo volver a acercar su mano hacia él.

Semanas atrás, la morocha dedicó un emotivo mensaje al músico. "Soltá y volá. Necesitas paz. 9 meses. Un embarazo. Ni en mi más loca fantasía pensé resistirías tanto, a la vez no le encuentro sentido. Ya no estás. Tu corazón late pero vos no estás, y esto por cierto duele y mucho. Cada mes pasa tengo menos que decir, me gana el hastío. Soltá vecino que tu abuela, el loco de Coronel Suárez y el flaco te esperan. Salí del sufrimiento por más fue, es y será tu zona de confort. No seas pelot... Pensá una put... vez en vos y buscá tu paz. Ya nos volveremos a ver. Formamos parte de esas historias que siempre terminan y nunca se acaban", fueron las palabras que dedicó al músico.

Los que quieran colaborar con Verónica o acercarse a ella comunicarse vía Instagram @veromontiok