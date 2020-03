La bronca de Verónica Ojeda con Diego Maradona: "Hace nueve meses que no ve a su hijo"

Pese a que Diego Maradona tiene residencia fija en la Argentina mientras se desempeña como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, los problemas con su ex, Verónica Ojeda siguen siendo moneda corriente.

Fue la propia Ojeda quien contó en una entrevista con Confrontados que el astro no ve hace nueve meses a su hijo, Dieguito Fernando, pese a que fue invitado al cumpleaños del pequeño el pasado 14 de febrero.

“El padre estuvo invitado. Tenía la intención supuestamente de ir, pero nunca llegó. Fue en Ezeiza, en un salón tipo pelotero que le armé para los compañeritos, pero no sé por qué no vino”, dijo Ojeda sobre la fiesta que tuvo el pequeño de 7 años. “Yo había invitado también a las hermanas de Diego, que vinieron y me dijeron 'mirá que mi hermano está por llegar'. Yo les contesté que tenía tiempo hasta las 9 (de la noche) para cortar la torta, pero mucho más no podía esperar… Al nene no se lo dije porque ya me pasó de adelantarme y decirle a mi hijo 'vas a ir a tal lugar, vas a ver a tal persona', y entonces él se emociona y después las consecuencias las sufro yo”, agregó.

La ex del Diez aseguró que no tiene contacto con nadie del clan salvo con Jana Maradona y que la relación con Diego es nula: "Hace como nueve meses que (Maradona) no habla con mi hijo. Fue cuando volvimos de México. Sobre lo que pasó en Sinaloa no voy a hablar por respeto a mi hijo”, dijo Ojeda.

Vale destacar que Verónica actualmente está en pareja con el abogado Mario Baudry, de quien destacó que está presente en la vida de su hijo.