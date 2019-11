Vicky Xipolitakis: "A veces no como para que a mi hijo no le falte nada"

Vicky Xipolitakis inició una batalla legal contra Javier Naselli para que le pase más dinero para la manuntención del hijo que tienen en común, Salvador Uriel. Lo cierto es que tuvieron su primera mediación en tribunales pero no llegaron a ningún acuerdo. Envuelta en ira, La Griega habló con Involucrados y manifestó su enojo.

"No estamos hablando de un padre cualquiera, estamos hablando de un hombre multimillonario. Lo único que le importa es esconder sus cosas para quedar bien con sus clientes. Cualquier cosa puedo negociar, pero esto no. Es el futuro de mi hijo. La violencia se paga, acá hay una causa penal y no la voy a levantar. Por Salvador, juro que voy a hacer justicia", dijo Vicky.

Asimismo, se refirió a su presente económico: "Mi papá se está haciendo cargo de todo, hasta de la obra social. No es por dar lástima pero a veces no como para que a mi hijo no le falte nada, porque me da vergüenza seguir pidiéndole plata a mi papá. Mi hijo tiene un estilo de vida y no se lo voy a sacar".

"Zafo con lo que hay. Mi hijo come lomo, pescado, pollo, no le falta nada. No le puedo pedir a mi papá más de lo que me da porque no tiene porque él hacerse cargo. Mi hermana el otro día vino y le contó que tenia la heladera vacía, mi papá no pudo dormir en toda la noche y al otro día, me llenó la heladera", sumó.

Por último se refirió a cómo la separación, afectó su vida: "Mi vida cambió mucho. Mi trabajo bajó mucho porque como para él era una porquería, dejé mucho de lado. Ahora al separarme, cambió todo. Tengo mis cosméticos, pero todavía no cobré un peso".