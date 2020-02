Vicky Xipolitakis confesó cuál es el deseo más grande de su vida

Un hecho desopilante y curioso se produjo en "Divina Comida", el ciclo que es un éxito en Telefe, en la mesa que integraron Vicky Xipolitakis, Pichu Straneo, Fabián Cubero y Gerardo Rozín, la mamá de Salvador Uriel hizo declaraciones que sorprendieron a los demás comensales que no supieron si ella hablaba en serio o en chiste.

El asunto fue que Victoria quien fue la anfitriona de la comida contó cuál es su sueño político y sorprendió a todos con el cargo que le tener. No sueña con ser Ministra, o tener algún cargo menor, sueña ¡con la presidencia! "No voy a ser la primera dama, voy a ser la primera humana", dijo a pura risa la griega. Lo principal es darle alegría al país y con alegría todo fluye". Para finalmente agregar: "Me gustaría ser presidenta".

¿La votarías a Vicky?