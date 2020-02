Enterate quienes serán los figuras que presentarán los Oscar 2020

Como ocurre año tras año, el mundo se rinde ante la entrega de los premios Oscar. Justamente los galardones que premian a las mejores producciones y los mejores actores de Hollywood. Una vez más la cita será en Dolby Theatre de Los Ángeles en los Estados Unidos el domingo 9 de febrero, y en esta oportunidad la Academia anunció quienes serán sus principales presentadores.

Se trata de tres emblemáticas figuras, Diane Keaton, Penélope Cruz y Keanu Reeves. Este año como el anterior no habrá maestro de ceremonias y según trascendió, la lista de famosos que se subirán al escenario para develar los nombres de los premiados, estará compuesta también por James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

"Joker", con once candidaturas, es la película más nominada mientras que "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood" tienen diez nominaciones cada una. Mientras que el Oscar a mejor película quedará en manos de alguna de estas producciones: "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917" y "Parasite".

¡Preparen el pochoclo!