Nicole Neumann, Sandra Borghi y Agustina Kämpfer indignadas con Alex Caniggia

Ayer cerca de las tres y media de la tarde, Alexander Caniggia, el hijo del "Pájaro" le hizo un particular y de mínima polémico pedido al presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández de Kirchner. El auto llamado "Emperador" como quiere que le digan se presentó en su cuenta de Twitter de una forma algo grosera y pidió que "no deje entrar a los chinos al país", haciendo referencia a que en ese país comenzó el brote del coronavirus.

Hoy en "Nosotros a la Mañana" por El Trece, Nicole Neumann, Agustina Kämpfer y Sandra Borghi estallaron contra el mediático tras ver su tuit y ninguna quiso comentar el tema: “Alex aprovechó para hacerle un reclamo al presidente que molestó mucho a la comunidad china”, contó Tomás Dente. Enseguida, Borghi algo irónica dijo: “Qué interesante… a ver”. Fue entonces cuando apareció el tuit en pantalla y se armó.

“No, no, no, yo no lo voy a leer. Yo no lo leo, eh. Que lo lea otro…”, dijo Sandra seguida por Andrea Campbell con un “qué asco” y Nicole Neumann se sumó con un “tremendo todo”. Finalmente Agustina más reflexiva aseguró: “Me sorprende que Twitter no lo censure por los dichos discriminatorios”.

Todas contra el hijo del Pájaro.