VIDEO | Así quedó China Suárez tras su paso por el quirófano

Instalada en Carmelo, Uruguay junto a Benjamín Vicuña y sus hijas, la China Suárez robó suspiros un un video en la que se la vio tomando sol en malla. ¿El detalle? se pudo apreciar sus curvas luego de haberse sometido a una operación mamaria.

La actriz subió un video de ella descansando en la arena en el hotel de Carmelo en bikini negra en donde muestra cómo le quedó la operación. Estas son las primeras imágenes que Suárez publica luciendo traje de baño desde que trascendió que había pasado por le quirófano.

Semanas atrás, Ángel de Brito había contado la noticia vía Twitter: “Renovación de lolas para La China. Esta mañana, clínica de Belgrano. 300cc“. Según el conductor de LAM, la actriz habría decidido someterse a una cirugía para agrandar sus mamas, tras dejar de darle la teta a su hija menor, Magnolia Vicuña, y colocarse una prótesis acorde a su contextura física.

“Sé que no tengo el culo perfecto, ni las tetas perfectas, ni las piernas perfectas, ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de querer ser perfecta. Soy natural y creo que eso es lo que valoran las mujeres", había manifestado previamente en diálogo con CARAS.