VIDEO | Jenny Williams realizó un impactante cambio de look en su pelo

Supo consagrarse en la exitosísima serie de Telefe "Graduados" (En unos días estará al aire nuevamente según informaron fuentes del canal) y con su belleza, curvas perfectas y carisma también se lució y se luce como modelo. Después de algunos años radicada en México, Jenny Williams regresó a la Argentina hace ya un largo tiempo y además de realizar campañas se destaca realizando acciones en sus redes sociales donde tiene casi 100 mil seguidores.

Imposibilitada de ir a la peluquería la modelo fue a una tienda y se compró tintura rosa y ella misma se tiñó el pelo y mostró todo el procedimiento a traves de sus redes sociales con un video: "Antes de que comience la cuarentena fui a la perfumería @lasmargaritas_ok y pedí una tintura rosa fantasía sin amoníaco. Este dato es fundamental, porque este es el químicos que te decolora el pelo y te lo puede quemar. Yo sabía que no quería fucsia, en mi mente buscaba un rosa flamenco, así que cuando me ofrecieron un rosa pastel supe que ese era mi color", comenzó contando en su Instagram.

"Compré guantes, pincel de tintura y 3 sobrecitos y en casa con el pelo limpio me lo apliqué por toda la cabeza. Lo deje reposar media hora y voilà!!! En cada lavado el color se fue aclarando (particularmente a mi me gusta más cuando se aclara), y en total me duró unos 8/10 días. Es fundamental que sepan que el color me tomó así porque yo ya tengo el pelo decolorado, para lo cual, cualquier color que le aplique va a resaltar automáticamente (a veces me estoy maquillando y me mancho el pelo y es dificilísimo sacarlo!). Las que sean castañas o morochas probablemente no logren el color y necesiten aclararlo antes... mi recomendación: Vean a un profesional! Hay muy buenos peluqueros que se especializan en hacer colores fantasía y es preferible gastar un poco más de plata a terminar con todo el pelo quemado", finalizó.

¿Te gusta el cambio', Mirá el video aquí...