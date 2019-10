VIDEO| Los tocs más desopilantes de Analía Franchín

En un programa con historias que conmovieron durante la noche de "Podemos Hablar", y aunque ella lo sufra, la nota graciosa la dio Analía Franchín, quien ante la pregunta de Andy sobre quién tiene comportamientos obsesivos, se explayó e hizo reír a todos.

"Capaz algunos tienen una manía particular pero el trastorno obsesivo compulsivo afecta la calidad de vida, te consume dos horas de tu día, es tremendo. Yo en mi casa quité el gas, lo saqué definitivamente para no tener que asegurarme de no dejarlo nunca prendido. Hasta cemento le puse. La pasas muy mal, en realidad las manías las resolvés con la acción, pero el toc del pensamiento es algo que está 24 horas con vos. Tenés un demonio adentro que te dice 'a vos te va a pasar esto, o a tus seres queridos'. El toc te ataca con lo que vos más querés y tenés mitad de la cabeza en tu vida y mitad en el toc, pero hay soluciones para arreglarlo no para curarlo".

Luego la panelista confesó que tiene miedo a volar, que reza en varias religiones y que hasta tiene miedo de perder la gravedad...

