Ximena Capristo confirmó que murió su papá

Ximena Capristo atraviesa momentos de fuerte exposición mediática. Después de publicar chats que comprueban infidelidades de Gustavo Conti, la ex Gran Hermano recibió la triste noticia de la muerte de su papá.

Al parecer, el hombre falleció ayer pero la modelo no mantenía trato alguno con él. "Sí, es cierto. Pero el que falleció ayer era un desconocido para mí. Lo ví sólo tres veces en mi vida. Mi viejo del corazón falleció hace diez años", contó en diálogo con Clarín.

Minutos antes de confirmar esta shockeante primicia, Capristo hizo un fuerte descargo en sus redes sociales después de que circulara de que sería Silvina Luna la tercera en discordia entre ella y su marido. "Por favor no digan estupideces. Como acusar a una persona por que sí? La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro. Silvina Luna es amiga. No hablen por hablar", disparó.

Luego aclaró por qué decidió publicar los diálogos de Conti con otra mujer. "Cuando me sienta mejor saldré a aclarar todo. Publiqué esos mensajes porque fue un impulso y me arrepiento, pero no soy una mentirosa", disparó.