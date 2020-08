Yanina Latorre reveló que Nicole le pediría una pericia psiquiátrica a Cubero

En lo que fue una mañana caliente en "LAM", Yanina Latorre brindó detalles de una conversación mediante audios que tuvo con Nicole Neumann y no sólo reveló hechos hasta ahora desconocidos de su separación sino que además contó una acción que (cansada de los ataques de Fabián Cubero) la modelo quiere llevar a cabo. Según la panelista, ella pediría una pericia psiquiátrica para su exmarido. ¡Bombazo!

"No me calentaba mas, por eso nos separamos ademas de otras cosas, me dijo -comenzó Yanina- sé que Nicole le va a pedir pericias psiquiátricas a Fabian Cubero, a ella Cubero no le interesa, un año antes de separarse ella se desenamoró, no me lo gar... más (perdón por el vocabulario pero estoy contando lo que me dijo textual). Me dijo 'nunca nos peleamos'. Ella asume la culpa que no la calentaba mas, a él le costó mucho asumirlo, siempre creyó que ella iba a cambiar de opinión. Ella cree que el esta despechado, que no la soltó y que ahora es una especie de venganza, lo que libró contra ella", comenzó contando mientras Angel de Brito hacia preguntas...

"En el momento en el que se va a la casa, unos 4 meses antes dormían en camas separadas, 'tuve la honestidad de decirle que lo dejé de querer', me contó Nicole. Ella cree que Cubero que es un pollerudo y la usa a Micaela (Viciconte, su actual pareja) para descalificarla. Las hijas le cuentan que no esta bueno el trato, que un día una de la chicas fue a pedirle fotocopias para el colegio y ella la mando con la madre y que es cierto que hay gritos", amplió Yanina muy seria.

"Cubero y ella están en contra en todo. Como a Nicole le cuesta la comunicación porque no tiene el teléfono de la casa de él, ella no podía hablar con las hijas. Dice que por qué no puede tener el vinculo con los dos. Es más le ofreció levantar la cautelar par mostrar o hablar de sus hijas y cubero le pide 3 millones en términos de multa por mostrarlas. Dijo que tiene multa por una nuca, por un codo, y por lo que sea que vea de alguna de sus hijas. Igualmente la justicia aún no se expidió por el tema de las multas. Ella asume que le encantaría llevarse bien con los dos, me dijo que le ofreció que se quede en su casa con las chicas 'si nosotros dos vamos a ser padres toda la vida', le dijo, es más hasta le ofreció que vaya con Micaela".

¿Qué dirán Poroto y Viciconte?