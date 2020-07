El drama de Yanina Latorre que la obligó a no estar en "Los ángeles de la mañana"

En el día de ayer Yanina Latorre se ausentó a Los Ángeles de la mañana, y no se supo cuáles fueron la razones de está ausencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo más para que la esposa de Diego Latorre se comunicara por redes sociales y explicar los motivos de su momentánea desaparición.

Yanina contó a través de sus historias de Instagram que en el country en el que vive no había luz. “Desde las dos de la mañana que no tenemos agua. Nadie nos contesta. Hace un frío. no podemos hacer nada”, comenzó diciendo en un lapsus de furia con la situación.

Luego, sobre su ausencia en LAM explicó: “Obviamente no fui a trabajar, no me bañé, no pude desayunar, no pude hacer nada. ¿Qué hago me compro un grupo electrógeno? Porque este país no avanza”.

“Maldigo la hora en la que me hice botinera y me quise hacer la guau. Flashee resort cuando me hice esta casa. ¿Qué hice? Cama doble, grande, la ventana de frente, balcón, la persiana eléctrica. Tengo el cuarto oscuro, no hay luz, no se puede levantar la persiana. ¿Hay algo más deprimente”, dijo Yanina.

Después de comenzar a mostrar su enojo, hizo una autocrítica y disparó contra ella misma: “¿Por qué carajos me hice la millonaria? ¿Por qué carajos me hice la boluda botinera y ahora tengo el cuarto oscuro?”, disparó furiosa.

Pasaron las horas, las carencias comenzaron a ser más evidentes y logró que la puedan atender en la compañía de electricidad y que recibieran el reclamo. .

Según pudo relatar luego, todo se trató no de un desperfecto, sino de un corte en toda la zona porque se vio afectada la central de luz por vandalismo. “Un hijo de una gran puta bajó switch de on a off, y no sólo lo rompió, para cortar la luz de toda la zona. O es un hijo de puta que está al pedo, que dudo, o es un hijo de puta que tenía planeado entrar a robar a todos los lugares”, denunció Yanina.