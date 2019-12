Yanina Latorre contó la verdad sobre su separación con Diego Latorre

Yanina Latorre sorprendió a todos cuando confesó que en febrero se separará de Diego Latorre.

"Estoy pensando si separarme en febrero o no", dijo en LAM y armó un verdadero revuelo. Esta declaración también generó rumores de infidelidad y la revista Pronto aseguró que la panelista habría encontrado más pruebas de engaños por parte del exfutbolista.

Lo cierto es que, después de estas versiones, Yanina habló sobre estos rumores. "Juro que creo que están todos locos. Esto viene del chiste de Jimena Latorre de la semana pasada, cuando ella dijo que tenía un pretendiente. Ahí yo le dije que no era el momento, y que si en febrero aparecía el pretendiente, me separaba”, dijo en el portal Ciudad.com

Luego, sobre las versiones de infidelidades disparó: "No. Nada que ver. Les digo que están todos locos". Y agregó: " Me llamé a silencio e inventaron todo. ¿Ahora se dan cuenta de lo que pasa con las conjeturas? Son los primeros que me lo preguntan".

¡Falsa alarma!