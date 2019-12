Yanina Latorre, separada de Diego Latorre: cómo sigue su vida amorosa después de la ruptura

Después de confirmar la separación definitiva con Diego Latorre, Yanina Latorre contó cómo sigue su vida amorosa. En una charla con Ángel de Brito, la panelista admitió que tomó esa decisión hace seis meses porque "tenía necesidad de estar sola".

“Tengo 50, son 25 años. La mitad de mi vida la pasé con él. No tengo pasado, no tuve amantes ni muchos novios. Ahora quiero saber realmente si quiero esto para mí. Si lo elijo o no lo elijo. Él está libre de hacer lo que quiera. Es un tema mío”, contó la rubia en LAM.

Al borde del llanto, Yanina también habló de su futuro sentimental, lejos de Diego. “¿Tenés ganas de estar sola o de encontrar a otra persona?”, le preguntó el conductor. “Ahora tengo ganas de estar sola. Si aparece otra persona, en ese momento me quiero dar el placer o la oportunidad de ver qué pasa porque por ahí no tengo ganas o sí”, respondió ella.

Luego, aseguró que tiene candidatos, hombres que le escriben. “No te voy a mentir que me escribe mucha gente y que hablo con mucha gente pero cuando llega el momento de que quieren algo más, la verdad es que no he tenido ganas. Te estoy siendo absolutamente honesta, a corazón abierto total”, disparó.