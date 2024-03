Drake Bell es una figura prominente en el mundo del entretenimiento, saltó a la fama gracias por su trayectoria como actor en el canal de televisión Nickelodeon. Nació el 27 de junio de 1986 en Santa Ana, California. En la actualidad tiene 37 años de edad. Inició su carrera artística a una edad temprana, participando en comerciales y programas de televisión.

Su papel más notable llegó en la exitosa serie de comedia juvenil "Drake & Josh", donde interpretó a "Drake Parker" junto a Josh Peck. La serie, que se emitió entre 2004 y 2007, ganó numerosos premios y catapultó al actor a la fama internacional. Además de su trabajo en esta producción, también participó en otras producciones del mismo canal, incluyendo películas originales como "Drake & Josh Go Hollywood" y "Merry Christmas, Drake & Josh".

Drake Bell y Josh Peck

Fuera de Nickelodeon, Bell ha incursionado en la música, lanzando varios álbumes y sencillos como cantante y compositor. Su estilo musical abarca el pop rock y ha obtenido cierto éxito en la industria musical.

Por otro lado, en las últimas semanas, su nombre ha resonado a nivel internacional, luego de que revelara que sufrió de abuso sexual a los 15 años de edad por el entrenador de diálogos de Nickelodeon, Brian Peck. Entre sus declaraciones, Drake Bell ha comentado que se hizo muy amigo del ejecutivo y en una noche en la que se quedó en su casa, despertó y en ese momento, el hombre estaba agrediéndole sexualmente: "Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal", sentenció.

AM