Así será el clima astrológico para este 12 de Septiembre del 2021

Domingo. 12 de Septiembre

Sagitario: si uno tiene que pedir permiso para ser libre ya no es libre ¡sentite libre de hacer, pensar y decir lo que quieras! ¡desde cuando una sagitariana pidió permiso para vivir? Aries: cambios de habitos para un estilo de vida más saludable: caminatas, mas agua menos alcohol, hojas verdes y frutos en lugar de tantas carnes rojas y grasas. En un mes notarás la diferencia en la piel. Leo: como peleado con el mundo. Una pequeña brisa yu puede encender la llama que termine en explosión. Calma y respiración profunda para pasar el domingo en paz.

Hoy es Humano Cristal Amarillo en el Calendario Maya

Cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos, descubrimos que somos Luz. Cada célula de tu cuerpo está compuesto de energía, átomo por átomo, molécula a molécula, tu eres Luz. Estás hecho de las mismas partículas que todo el Universo.

No necesitas tratar de ser nada, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a ninguna parte, porque ya eres eso que pretendes ser, una chispa de Dios. El trabajo en esta vida es desprenderte una a una de todas las máscaras que están ocultando tu Luz.

AFIRMACION DEL DIA

Soy una Chispa Divina. Yo Soy Luz. Yo Soy Amor.