Clima astrológico para el domingo 1 de diciembre

Tauro, con la cabeza y el corazón puestos hacia adelante, apostando a un proyecto de vida, a un futuro posible, a relaciones enriquecedoras. Etapa de transformación impulsada por la energía de Urano en tu signo. Sanado el corazón.

Mercurio en Escorpio. Buenas noticias. Genera oportunidades. Fin de la espera, comienzo donde se empiezan a ver resultados.

HOY ES VIENTO CRISTAL BLANCO en el Calendario Maya

Hay un momento en nuestras vidas en que nos damos cuenta, que todo lo que tenemos no nos alcanza. Es en ese mismo momento cuando comenzamos nuestro viaje de regreso a Dios.

Hoy tienes la oportunidad de hacer algo distinto con tu vida. Hay un momento en nuestro viaje donde sentimos que algo no está funcionando bien, que queremos cambiar para crecer. Ese es el primer paso. Cuando esa semillita de insatisfacción te impulsa a buscar algo nuevo. Entonces reconoces que la respuesta no está en el mundo (ya lo has intentado todo, y no dio resultado). Entonces sí, elevas tu mirada al Cielo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Estoy listo para dar el gran salto hacia la Luz Total.

Por Brujito Maya