Clima astrológico para el lunes 1 de Junio del 2020

Arranca el mes. Tauro: de a poco te fuiste relegando a los deseos del otro y dejaste que el decida por vos. Hoy la relación se convirtió en lo que él quiere hacer o no. Recuperate a vos misma y pregúntate lo que queres de tu vida.

Leo: lo que cuesta es arrancar y poner en marcha el motor. Una vez que activas y te pones en acción, ya no te cuesta tanto. Piscis: controla la presión, Marte en tu signo levanta los decibeles. Junio se caracteriza por la libertad en las relaciones, Juno era la diosa del matrimonio y con Venus transitando en Geminis ¡el romance esta asegurado!

HOY ES SEMILLA CRISTAL BLANCA en el Calendario Maya

Ponte en acción, la acción es tan poderosa como la meditación. Lleva tus ideas a la práctica.

Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para la meditación y otro para la acción. Un tiempo para escuchar, y un tiempo para obrar. Si te pasas la vida sentado, meditando ¿cómo piensas que las cosas llegarán hasta a ti? La Ley de Atracción tiene un contrapunto, que es la Ley de la Acción. El Universo se brinda ante ti poniendo los recursos a tu alcance para que cumplas con tus sueños ¿pero que estas dispuesto a dar tu a cambio? No esperes que todo llueva del cielo, no lo postergues para mañana, no te justifiques, no pongas excusas, no busques culpables para tu “no hacer”. Es hora de llevar tus ideas a la práctica. ¡Ahora mismo!

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Pongo en práctica cada una de mis ideas. El tiempo es AHORA.