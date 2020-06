Clima astrológico para el lunes 29 de Junio del 2020

Siempre que empiezo los lunes me enfoco en la esperanza, en un nuevo comienzo, Pienso en Venus en Géminis que les trae el amor golpeando su puerta, pienso en Libra y Acuario, también encuentran su espacio en el amor. Urano en Tauro, aires nuevos, ideas, nuevos horizontes. Sol en Cáncer y en esto pienso que la Argentina es de Cáncer y esto nos trae energía, estímulo, fuerza. Cáncer es también la casa con lo cual el foco está puesto en los afectos y la familia, en encontrarnos y disfrutar de los seres queridos. Traza tu pirámide de prioridades: que el amor este en la cima.

HOY ES HUMANO MAGNÉTICO AMARILLO en el Calendario Maya

El cuerpo es como una maquina, a veces necesita apagarse para no recalentar el motor.

No puedes estar todo el tiempo haciendo cosas sin parar. En algún momento debes desconectarte. Parece como si ya lo tuviéramos incorporado, esa sensación apremiante que el tiempo no nos alcanza para todas las cosas que nos quedan pendientes por hacer. Vivimos corriendo de aquí para allá en una loca carrera que no nos lleva a ninguna parte. Detente un segundo, respira, pon tu rostro un minuto al Sol, recarga tus baterías espirituales. Te sentirás como nueva.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Respeto mis tiempos internos y aprendo a escuchar mi cuerpo y emociones.