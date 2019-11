Clima astrológico para el martes 12 de Noviembre

Marte en Libra. Sinceridad total. Logras decir todo lo que pensás y sentís a tus afectos sin callarte nada. Esto crea un clima de transparencia en la relación. La misma energía contagia a las geminianas y acuarianas. En lo laboral, Mercurio y el Sol favorece a Escorpio, Cáncer y Piscis. Redoblas la apuesta para llegar a fin de año con todos tus objetivos cumplidos. Semana de intenso trabajo.

HOY ES NOCHE RÍTMICA AZUL en el Calendario Maya

Cuando te enfrentas a pruebas kármicas, los ángeles suavizan los efectos y te ayudan a superarlas.

No podemos escapar de nuestro karma, porque karma significa responsabilidad, hacernos responsables de nuestras acciones. La Ley del karma profesa que toda acción tiene una reacción. Es una ley física. Si arrojas una manzana desde un árbol, esta caerá al piso por la ley de gravedad. Así le pasó a Isaac Newton que le cayó una manzana en la cabeza. Pero si estás en el espacio, fuera de la atmósfera, las manzanas flotan en el espacio, porque no opera la ley de gravedad en ellas. Con la vida espiritual es lo mismo, mientras sigues tu Sadhana (prácticas espirituales) no opera el karma (no es que tu karma haya desaparecido, porque la Ley es igual para todos), lo que ocurre es que tu karma queda suspendido temporalmente, y con las buenas acciones que realizas (acciones positivas al mundo) de a poco vas saldando tu karma negativo, pagas tus cuentas sin sentir los intereses ¿entiendes? Así funciona el karma, los ángeles asumen momentáneamente tu karma hasta que este queda saldado.

Pido a los ángeles que me ayuden a saldar el karma de esta y otras vidas, convirtiéndolo en acciones positivas.