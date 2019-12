Clima astrológico para el miércoles 18 de Diciembre

Géminis con la oposición de Mercurio. Prueben diferentes dinámicas de relacionarse. Si una no funciona, intenten otras opciones. Cuando los roles están muy asentados durante mucho tiempo, es necesaria una fuerte determinación para pararse en otro lugar. El cambio empieza en vos. Esto también corre para Virgo y Piscis con Mercurio en cuadratura. El trabajo en equipo es una de las características de la acuariana. Cooperación. Ideas inspiradoras. Lo grupal potencia los resultados. Intercambio de propuestas, beneficios compartidos. Se genera un buen clima de trabajo.

HOY ES TORMENTA ELECTRICA AZUL en el Calendario Maya

Puedes pasarte la vida perdiendo el tiempo. No hay problema. El tiempo no existe. Pero en algún momento sentirás la necesidad de realizar el viaje de regreso a ti mismo.

El tiempo es una ilusión, solo existe este eterno presente. Mides el tiempo en función del cuerpo, según pasan los años y crees que estás envejeciendo. Pero el cuerpo también es una ilusión. Tu alma es eterna. Tu alma no envejece. Imagina esta vida como un película. Creas una historia y te apegas a ella, la vives como propia, pero no deja de ser una ilusión. Más allá de esa ilusión esta la realidad. Entonces, en algún momento empiezas a preguntarte ¿para qué estoy aquí?¿qué se sentido tiene la vida?¿por qué estoy viviendo estas experiencias que vivo? Y ahí empiezan a aparecer las respuestas, ahí el viaje comienza a tener un sentido. Ahí diriges la mirada a tu interior y regresas al centro desde donde has venido.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho mi reloj interno, sigo los latidos de mi ti