Clima astrológico para el viernes 15 de noviembre

Neptuno en Piscis, en trígono con el Sol y Mercurio en Escorpio. Nuevas relaciones. El moverte por nuevos espacios, cursos, ámbitos, te da la oportunidad de conocer gente nueva. Abren el círculo social.

Atención Tauro, Capricornio, Virgo: cierre de contactos y firmas con promesas laborales para el futuro. Cerrás el año con certezas para el próximo. Estabilidad económica.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS SOLAR BLANCO en el Calendario Maya

Cuando tengo un día complicado, pido a los ángeles que me organicen la agenda, y todo resulta más sencillo.

Les puedo asegurar que es verdad. Puede resultar extraño pero siempre les pido a mis ángeles que me organicen la agenda, especialmente los días complicados, ellos son mis mejores secretarios. Odio hacer colas en los bancos ¿a quién le gusta hacerlas? Entonces les pido a mis ángeles que por favor me ayuden a encontrar una fila rápida ¡y siempre sucede así! El milagro de los ángeles. Una vez conté esta anécdota en una conferencia y una señora me preguntó ¿por qué los ángeles te ahorran las filas largas a ti y a los demás no? La respuesta fue ¡porque yo me acorde de pedírselo! Hay amigos que siguiendo mi recomendación, le piden a sus ángeles que le ayuden a encontrar un lugar donde estacionar el auto, y sorprendentemente siempre hay un lugar esperándolos para estacionar cuando llegan a su destino.

Los ángeles son mis socios a lo largo de todo el día, ayudándome en cada una de las tareas que realizo.

Por Brujito Maya