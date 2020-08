A los 34 años, falleció Chi Chi DeVayne estrella de “RuPaul’s Drag Race”

Zavion Davenport, más conocida por el nombre artístico de Chi Chi DeVayne, fue una de las estrellas más recordadas de la tercera y octavada temporada del reallity "RuPaul’s Drag Race". La reina, de 34 años, apareció por última vez el fin de semana, en donde se mostró internada.



“Ténganme en sus oraciones. Muy pronto estaré de regreso”, dijo. Su salud desde 2018 no era la más perfecta, ese mismo año fue diagnosticada con esclerodermia, una enfermedad autoinmune que afecta el funcionamiento de varios órganos internos; en julio fue trasladada al hospital por una falla renal como consecuencia de la fibrosis, se curó y volvió a su casa. Pero la semana pasada tuvo que ser internada por una neumonía.

Su madre, Tina Davenport fue quien dio la triste noticia : “Es con tremendo dolor que mi familia y yo anunciamos el fallecimiento de mi amada hija Zavion Michael Davenport, mundialmente conocida como ‘Chi Chi Devayne'”. Además, en el mismo comunicado, contó cuáles fueron sus últimas palabras –“Fueron para su familia y fans: ‘¡Nunca te rindas!”– y cómo será despedida: “Más adelante comunicaremos si habrá un memorial y cuál será el método para enviar condolencias y expresiones de bondad”.

También expresó su dolor el legendario RuPaul, quien aseguró que se le había “roto el corazón” al enterarse de su muerte. Además, expresó: “Estoy tan agradecido de que pudimos experimentar su alma buena y hermosa. La extrañaremos mucho, pero nunca la olvidaremos. Que su espíritu generoso y amoroso brille sobre todos nosotros“.

