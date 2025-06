En mayo pasado, la infanta Sofía terminó sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales y a la ceremonia asistieron el rey Felipe y la reina Letizia. Sin embargo, el emotivo momento habría quedado opacado por un tenso clima entre Letizia, la reina Sofía y Felipe. Ahora salieron a la luz los detalles de este conflicto que causó revuelo en la Casa Real de España.

El secreto detrás de la batalla campal que hubo en la graduación de la infanta Sofía

La infanta Sofía terminó sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales en mayo pasado y contó con la presencia de sus padres, el rey Felipe VI y Letizia Ortiz. La gran ausente fue su hermana Leonor. Según trascendió, la jornada emotiva y familiar que reflejaron las postales compartidas por el sitio oficial del Palacio de la Zarzuela intentaron ocultar el enfrentamiento de los reyes por la ex monarca Sofía.

La prensa española reveló que el fin de la etapa educativa de la infanta Sofía era un momento especial que la madre del rey no quería perderse ya que son muy unidas. De hecho, habría pedido a la pareja poder asistir a la ceremonia. No obstante, Letizia no habría estado de acuerdo y la sacó de la lista dejando como constancia que su estado físico le impedía movilizarse hasta allí.

Leticia Ortiz, la infanta Sofía y el Rey Felipe VI.

De acuerdo a lo trascendido, el rey Felipe VI no estuvo de acuerdo con su esposa Letizia ya que dos años antes, su madre asistió a la graduación de Leonor. Otra de las razones que molestó al soberano fue que en aquel entonces, la reina consorte llevó a su mamá, Paloma Rocasolano, sin consultar con nadie previamente.

Estas discrepancias no pasaron desapercibidas y reavivaron las tensiones entre el matrimonio. Tal es así que, según informan los medios españoles, los reyes mantuvieron una acalorada discusión llena de reproches y frases subidas de tono. Todo esto provocado por el gesto de Letizia con la ex reina, el cual le molestó a Felipe VI y se lo habría dejado en claro en la graduación de su hija Sofía.

Infanta Sofía

Este ambiente tenso entre el matrimonio fue notorio entre las personas que se encontraban allí, pero cuando se prendían las cámaras sus rostros disimulaban el mal momento y fingían felicidad. Además, informan que Letizia evitó el contacto visual con su marido mientras que él se encontraba con actitud seria. Incluso la infanta Sofía habría estado incómoda al presenciar esta dura situación familiar.

Molestias, reproches y fuerte discusión por excluir a la ex reina Sofía de la lista de invitados a la graduación de la infanta Sofía: este habría sido el secreto de la batalla campal entre Letizia Ortiz y Felipe VI.