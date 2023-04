A los 70 años murió Lasse Wellander, legendario guitarrista de ABBA

El mundo de la música está de luto luego de que se conociera la muerte de Lasse Wellander, legendario guitarrista de ABBA.

El artista de 70 años murió el viernes a causa de un cáncer, aunque la noticia sobre su partida recién trascendió por estas horas.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado Lasse se quedó dormido”, escribió la familia de Wellander en las redes sociales dando a conocer su fallecimiento. "Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo", agregó el comunicado.

Luego, para despedirse, lo definieron como "amable, seguro, afectuoso y amoroso… y mucho más, que no se puede describir con palabras".

Además de su trabajo con ABBA, Wellander lanzó siete discos como solista y fue parte de las bandas sonoras de las películas “Mamma Mia” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, así como el álbum de ABBA Voyage, en 2021.

El mensaje de los integrantes de ABBA A Lasse Wellander

Tras conocerse la triste noticia, sus compañeros de ABBA se expresaron a través de un comunicado a CNN, en donde aseguraron: "Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso". aseguró la banda.

"Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado", agregaron.

Lasse Wellander conoció a las leyendas del pop ABBA en octubre de 1974 y se convirtió en el guitarrista principal de los álbumes del grupo y en las giras más populares de la banda.

