A los 82 años murió Peter Bogdanovich, mítico director del Hollywood de los '70

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Peter Bogdanovich, el aclamado director que falleció este jueves a los 82 años. La noticia de su partida la dio a conocer su hija, Antonia Bogdanovich, asegurando que murió de causas naturales en su casa de Los Ángeles.

El cineasta tuvo una prolífica carrera en Hollywood luego de un breve periodo en el que estudió actuación en los '50. El nacido en Nueva York, comenzó siendo programador de películas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero su carrera como director comenzó oficialmente a fines de los 60 con "Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas" y "Targets".

Sin embargo, el director se consagraría con "La última película". Estrenada en 1971, el filme está basado en la novela de Larry McMurtry en donde se muestra la vida de un grupo de jóvenes en un pueblo pequeño de Texas. Filamada en blanco y negro, la cinta estaba protagonizada por Ben Johnson y Cloris Leachman, merecedores de un Oscar por su actuación, Jeff Bridges, Timothy Buttoms, Randy Quaid, y una joven Cybil Shepherd.



Luego le seguirían otros éxitos como "What´s Up, Doc?", "Luna de papel" que le valió a Tatum O´Neal el récord al convertirse en la persona más joven en recibir un Oscar con tan solo 10 años. A fines de los 70 filmó la comedia "They All Laughed" con Audrey Hepburn y Ben Gazzara. En esos años Bogdanovich estaría en boca de todos al enamorarse de Dorothy Stratten, una conejita Playboy que al poco tiempo fue asesinada por su esposo, Paul Snyder, al revelarle que lo dejaría por el cineasta.

Esta muerte pesó en la conciencia del director y fueron varios los que criticaron su accionar, más aún cuando terminó por casarse con Louise, la hermana de Stratten.

En los últimos años de su carrera, Peter se dedicó a la escritura y filmó su última cinta, "El gran Buster", de 2018.

El dolor de Axel Kuschevatzky al conocer la partida de Peter Bogdanovich

Al conocerse la triste noticia de la partida del actor, el productor y experto en cine, Axel Kuschevatzky expresó su pesar a través de las redes sociales. "Mi amigo, mi mentor, mi segundo padre, se fue. Siempre lo voy a amar profundamente", comenzó a través de su cuenta de Intagram.

"No puedo imaginar un mundo sin él. Estoy desconsolado", agregó compartiendo la letra de una canción que ambos habían compartido en su última reunión.