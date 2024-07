Lamine Yamal no solo ha llamado la atención de los medios por su fabuloso desempeño deportivo, sino también porque su vida privada empieza a ser de interés público a medida que su carrera profesional va siendo cada vez más importante. En los últimos días se estuvo hablando de la supuesta relación amorosa que mantiene con Alex Padilla.

Ninguno de los dos confirmó que estuvieran juntos, pero sí fueron vistos en diferentes oportunidades compartiendo, e incluso viajaron a Grecia. Fuer el periodista Javier de Hoyos quien explicó: "Aunque me ha confirmado que estaban juntos de vacaciones en Grecia, me ha dicho que se llevan muy bien, pero no están juntos".

Ahora, el mundo de las redes sociales ha arrojado algunos indicios de que su vínculo podría haber terminado, luego de que también la prensa hablara de una supuesta infidelidad de parte de la influencer.

Qué pasó entre Lamine Yamal y Alex Padilla

En el día de hoy, se pudo ver en el perfil de TikTok e Instagram que el futbolista dejó de seguir a Padilla. Por su parte, la joven hizo lo mismo y rápidamente corrieron los rumores.

Luego de un vivo realizado por Alex Padilla, muchos internautas interpretaron que estaba siendo infiel a Lamine Yamal. Esto derivó en que la joven recibiera múltiples ataques y por eso habría cerrado su perfil de la red social de la camarita.