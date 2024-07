Gran Hermano está por finalizar, pero el reality continuó fuera de la casa porque varios ex hermanitos no se llevan de la mejor manera y han tenido varios enfrentamientos. En este caso, Joel Ojeda y Furia Scaglione se sacaron chispas en las redes sociales.

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda

Dos ex Gran Hermano se sacaron chispas en las redes sociales: los detalles

Sin dudas, hay dos grupos bastante formados fuera de la casa, y varios participantes están enemistados, sobre todo después de la eliminación de Juliana del programa. Todo comenzó cuando Lisandro Navarro dio algunas declaraciones en el stream de Boffe GP respecto a sus ex compañeros.

A raíz de esa entrevista, Furia Scaglione publicó un tuit haciendo referencia a Joel Ojeda: "Papi licha tiene razon, El señor avion es un envidioso. Furiosos ataquen". "Ya está furia no ganaste yo no tengo la culpa", le contestó el ex azafato a Julia después de que Tronk subiera la captura.

AF.