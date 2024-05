Juliana Awada, Antonela Roccuzzo y Zaira Nara son algunas de las grandes figuras de la actualidad que eligen el Total denim para demostrar su excelente gusto en la moda. Desde ya hace algunos meses se está viviendo la vuelta de ciertas modas que ya habían sido dejadas en el pasado. El alce que tienen los looks de los 2000 es imperioso, el total denim es la gran estrella dentro de este momento retro fashionista.

Las celebridades que usan Total denim

La tela de jean hoy se ha convertido sin duda alguna en furor dentro del mundo de la moda gracias a su gran versatilidad: Su capacidad de mutar es única, se la puede usar en una cálida tarde de otoño, para una fiesta o una salida con amigos.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo eligió el Total denim para lucir en una fiesta junto a su marido Lionel Messi y amigos. La mujer del capitán de la selección Argentina de fútbol lució un pantalón de jean tipo Oxford con un top tipo corset.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Cristina Fernández de Kirchner

La ex Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner lució este look en una visita al edificio de la Confitería del Molino. Con un mono y campera de jean de Ginebra, la ex mandataria se fotografió dentro del edificio,

Cristina Kirchner

Luciana Salazar

Luciana Salazar se lució con su gran look Total denim mientras viajaba a Punta del Este para recibir el año nuevo. Su look viajero contaba con un apretado pantalón de jean con una camisa del mismo material en tonos claros; a esto lo complemento con un piluso también de jean de la marca Louis Vuitton.

Zaira Nara

Zaira Nara es otra de las grandes famosas que eligen el Total denim para mostrarse totalmente a la moda. “Vivo vestida así” señaló la modelo mientras mostraba en su Instagram su look que constaba de un cargo de jean con una campera de la misma tela a juego. “No hay nada más cómodo” sentenció.

Zaira Nara

Juliana Awada

La empresaria Juliana Awada mostró su atuendo Total Denim mientras recolectaba en su huerta privada, mostrando también lo amoldable que puede ser esta indumentaria con camisa y pantalon de jean oxfors. Mientras recolectaba narajnas para un budín que haría posteriormente no solo le abrió el apetito a muchos sino que deslumbró con su look.

Juliana Awada

Candelaria Tinelli

Candelaria Tinelli no se quedó atrás y en el día de ayer antes de salir de su casa mostró en sus redes sociales su indumentaria y destaca el look total denim, en esta ocasión decidió ponerse un jean Oxford, junto un top abotonado del mismo material el cual acompaño con una campera de cuero y una cartera a tono.

Candelaria Tinelli

Sin duda alguna esta nueva moda seguirá dando de que hablar y podremos seguir deslumbrándonos con looks de Juliana Awada, Antonella Rocuzzo, Candelaria Tinelli, y muchas más celebridades.

VDV