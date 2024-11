Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, se encuentra en el centro de una polémica tras un evento que sacudió la Universidad de Oxford, donde comenzó sus estudios en Hospitality.

Aunque su ingreso en la prestigiosa institución generó expectativas, su etapa universitaria no ha comenzado de la mejor manera.

Qué escándalo causó Irene Urdangarin en Oxford

La joven había tomado un año sabático antes de iniciar su vida universitaria, tiempo en el que obtuvo su carnet de conducir y participó en voluntariado en Camboya. Sin embargo, las dificultades académicas no tardaron en surgir. Irene Urdangarin no logró ingresar a la Universidad de Lausana, su primera opción, debido a la exigencia del proceso. Finalmente, se matriculó en Oxford, pero su rendimiento inicial ha generado preocupación.

Irene Urdangarin - Instagram

La desmotivación académica de Irene quedó en evidencia con ausencias a clase, falta de puntualidad y bajos resultados en sus primeras evaluaciones. Estas conductas provocaron amonestaciones por parte de las autoridades de la universidad, marcando un inicio complicado en su carrera.

El escándalo más reciente se produjo durante una fiesta no autorizada en su residencia universitaria, de la cual Irene Urdangarin no solo participó, sino que habría sido una de las principales organizadoras. El evento terminó en caos, con música a todo volumen y varios asistentes en mal estado. Aunque la joven no estuvo entre los más afectados, su rol en la organización la colocó en el ojo de la tormenta.

AM