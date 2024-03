Kate Middleton habló por primera vez de su salud y confirmó que tiene cáncer

Kate Middleton apareció por primera vez y, desde las redes sociales oficiales, habló de su salud con un sentido video en el que confirmó que comenzó un tratamiento contra el cáncer.

La princesa de Gales reveló que atraviesa un complicado momento de salud que fue descubierto después de su cirugía abdominal en enero.

"Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer los mensajes de amor en este momento. En Enero me sometí a una operación de cirugía abdominal que fue exitosa y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", comenzó su mensaje Kate Middleton.

"Las pruebas posteriores a la operación revelaron que había cáncer. Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, aseguró la Princesa.

Kate Middleton reveló el importante rol del Guillermo, príncipe de Gales

Durante su relato, Kate Middleton reveló lo importante que fue el apoyo de Guillermo en este mal momento. “William y yo hicimos lo posible para procesar esto de forma privada por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto llevó tiempo. Me llevó tiempo recuperarme de la cirugía para poder iniciar mi tratamiento", dijo.

Luego, se refirió a las especulaciones en torno a su salud el último tiempo. "Nos llevó tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”

"Cada día me vuelvo más fuerte y quiero concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me dio un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver, pero ahora debo centrarme en recuperarme por completo", cerró Kate Middleton.