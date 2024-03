Kate Middleton no solo se encuentra en el centro de las noticias sino que también ahora forma parte de una investigación médica. Desde que salió a la luz su cirugía abdominal en enero, los rumores sobre su salud no han parado de crecer. De hecho, actualmente hay quienes no creen que la protagonista del video que circula en redes caminando con el príncipe William sea ella.

La nueva investigación

Según medios de comunicación británicos, al menos tres miembros del personal de la clínica donde fue operada Kate Middleton, habrían intentado acceder a su historial médico. La filtración, al parecer, no involucró la Historia clínica del rey Carlos III. Allí, el suegro de la princesa de Gales, también fue operado. En su caso, por un agrandamiento de próstata. Y luego se le diagnosticaron un tipo de cáncer, que al momento no quisieron revelar.

El rey Carlos III y Kate Middleton

El Daily Mirror fue el primero en dar a conocer esta historia y la CNN se contactó con el hospital. "No hay lugar en nuestro hospital para aquellos que intencionalmente violan la confianza de ninguno de nuestros pacientes o colegas" dijo en un comunicado Al Russell, director ejecutivo. Por otro lado, una fuente de The London Clinic le dijo al medio de comunicación que no tiene más comentarios.

Kate Middleton

Sin dudas, la salud de Kate Middleton continuará generando muchas dudas alrededor del mundo. Y no será hasta que haga su primera presentación oficial, que comiencen a disminuir aunque sea un poco.