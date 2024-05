La relación entre Meghan Markle y Sophie Trudeau parece no ser tan sólida como la duquesa de Sussex la ha retratado en su pódcast Archetypes. A pesar de las afirmaciones sobre su estrecha amistad con la ex primera dama de Canadá, ella ha dado una versión distinta en una reciente entrevista con The Times.

Según Trudeau, si bien conoce a Markle, no han compartido mucho tiempo juntas, lo que cuestiona la narrativa de la actriz. "La conozco, pero no hemos pasado mucho tiempo juntas", expresó. La discrepancia entre ambas personalidades públicas ha suscitado interés, especialmente después de que la también actriz describiera en su pódcast Archetypes un día de piscina que pasaron juntas en la residencia de la duquesa en Montecito.

Según el relato, ambas disfrutaron de momentos relajados y divertidos, lejos de las presiones de la fama. Sin embargo, las declaraciones de Trudeau sugieren que su relación no es tan cercana como se ha sugerido.

Sophie Trudeau

La amistad entre Meghan y Sophie se originó en 2016, cuando la duquesa conoció a Justin Trudeau, exesposo de Sophie, en la cumbre One Young World en Ottawa. Desde entonces, se han encontrado en varias ocasiones y han mantenido una relación amistosa. Incluso colaboraron en un episodio del pódcast de Markle, donde hablaron sobre temas como la maternidad y la fama.

Sin embargo, la aparente distancia entre Meghan Markle y Sophie Trudeau podría estar vinculada a la controversia que rodea a Jessica Mulroney, una íntima amiga de la esposa de Harry. Mulroney se ha visto envuelta en polémicas después de hacer comentarios racistas en redes sociales, lo que ha generado tensiones en su relación.

