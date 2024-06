Netflix reestreno un thriller polaco que ha captado la atención de los espectadores, Los colores del mal: rojo, una película que rápidamente logró posicionarse entre lo más vistos en Argentina. Este film se mueve constante mente entre el suspenso, tragedia y un ambiente de misterio que logra atrapar a los usuarios de la plataforma de streaming desde el primer momento.

La trama de la película de Netflix se desenvuelve con el hallazgo de un cuerpo mutilado en la playa, que resulta ser de una joven, esto lleva al fiscal y a la jueza, que resulta ser la madre de la víctima, a iniciar una exhaustiva investigación para tratar de entender que paso y hallar al responsable del hecho. Durante la investigación descubren que hay una vinculación de este asesinato con uno anterior y con los oscuros negocios de algunos clubes nocturnos, esto comienza a generar cierta fricción con la policía de la zona.

“Una playa de Tri- city se convierte en el escenario de un impactante hallazgo cuando el mar arroja el cadáver de una joven” arranca la sinopsis de la película de Netflix “La peculiar mutilación de la víctima sugiere un asesinato. La investigación es liderada por un fiscal ambicioso y determinado, Leopold Bilski”. Esta película se inspiró en el primer libro de tres de Malgorzata Oliwia Sobczak y la dirige Adrian Panek.

Muchos críticos, luego del estreno de la misma, emitieron opiniones positivas sobre la misma. Heaven of Horror, una gran página de críticas, explayaron que “no es fácil de ver, pero tiene mucha importancia, y grandes giros en la trama”; demostrando la idea de la producción de hacer una película que muestre a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y de que trata este asesinato. Otros críticos destacaron la excelente combinación que se logró entre realismo fuerte y de la gran belleza cinematográfica.

Algunas críticas no fueron buenas, A Celebration of Cinema expresó, “es una fórmula eficaz, si se hace bien, y en este caso lo es en su mayor parte, salvo por algunas opciones de edición un poco confusas”. Otra crítica negativa que llegó es la de Leisure Byte que comentó “este thriller de drama psicológico es un reloj tenso que a veces deja caer la pelota”, en ambos casos destacan que la idea principal, de la película de Netflix, es positiva pero que en la suma de las escenas se pierde al tratar de hacerla muy tensa y que no se sepa para donde se resolver.

La dirección de Adrian Panek logra tener al espectador constantemente esperando y dudando sobre lo que puede pasar, expectante a las pruebas y las situaciones que llevan al sospechoso inicial, sumergiéndolos en una atmosfera fría y oscura que se logra complementar con la gran actuación y los excelentes guiones que tiene.

Este nuevo thriller de netflix está ambientado en un invierno de Polonia, donde no solo el frio y lo desolado del lugar es lo que sorprende. Sino que impresiona por lo bien llevado adelante que está el proyecto, la calidad de narración y el constante cuidado que se tiene sobre todos los detalles. Midgard Times destacó que esta película ofrece una nueva vista del género, donde se logra un buen ensamble entre el realismo y la belleza del paisaje.

VDV