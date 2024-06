Desde Netflix España saben que la amplitud de títulos y géneros dentro de su plataforma hacen que muchas veces los espectadores o usuarios no sepan que empezar a ver.

Es por esto que desde Netflix ofrecen una lista con sus series y películas más exitosas de estos tiempos, para que a los usuarios se les haga más fácil elegir.

Este ranking contiene distintos géneros, todos con historias atrapantes con las que te vas a enganchar muy rápido, como nos tiene acostumbrados Netflix. De tal manera que vas a pasar horas mirando la pantalla, en los ratos libres o en un maratón de fin de semana.

Top 10 series de Netflix en España que son un éxito

En primer lugar nos encontramos con "Los Bridgerton"

Inspirada en los exitosos libros, la serie cuenta la historia de los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

En segundo lugar tenemos a "Una vida menos en Canaria". Cuenta la historia de Luis Lacasa, un veterano inspector, que debe aceptar un traslado a la fuerza a las islas y formar equipo junto a Naira Oramas, una inspectora con la que tiene algunas diferencias.

Una vida menos en Canarias, disponible en Netflix

El tercer lugar lo ocupa "Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult". En el momento en que varios bailarines de TikTok se unen a una empresa de gestión y a su iglesia, salen a la luz información inquietante sobre su fundador y sus actividades muy bien escondidas.

En cuarto lugar nos presenta a "El caso Asunta". Una familia denuncia la desaparición de su hija de 12 años, rápidamente la investigación cae sobre ellos.

El caso Asunta, disponible en Netflix

En quinto lugar tenemos a "La Reina Carlotta: Una historia de los Bridgerton". Se trata de una precuela del universo de Los Bridgerton centrada en el ascenso al poder de la Reina Carlotta. Cuenta la historia de cómo el matrimonio de la reina con el rey Jorge provocó, además de mucho amor, un cambio social. Creando así, el mundo de Ton, heredado posteriormente por los personajes de Los Bridgerton.

El sexto lugar lo ocupa "Kimler Geldi Kimler Geçti"

Disponible en Netflix

Tras una separación dolorosa, una joven abogada se adentra al mundo de las citas actual. Sabiendo que su red de seguridad son sus mejores amigas.

En séptimo lugar nos encontramos con "Jurassic World: Chaos Theory"

Cuenta la historia de una pandilla del Campamento Crétacico que se junta para averiguar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios y a ellos también.

En el octavo lugar tenemos a "El Rey Cachopo"

El rey Cachopo, disponible en Netflix

Se trata de una docuserie que analiza el asesinato que está relacionado con el chef español que se hizo famoso mediante una red confusa de secretos e identidades falsas.

El noveno lugar lo ocupa "Bebé Reno"

Cuenta la historia de un cómico que no le va muy bien en la profesión, el cual tiene un gesto amable con una mujer vulnerable. Este vínculo desencadena una obsesión enfermiza que amenaza con destrozar la vida de los protagonistas.

Y por último, en el décimo lugar nos encontramos con "The 8 Show"

The 8 Show, disponible en Netflix

Trata de ocho personas encerradas en un misterioso edificio de ocho pisos que participan en un tentador pero peligroso concurso en el que, a medida que pasa el tiempo, van ganando dinero.

C.S.