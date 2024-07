La infanta Cristina ha tenido que enfrentar varios desafíos en la vida de su hija Irene Urdangarin, que cumplió 19 años recientemente. Después de una serie de cambios, la joven ha abandonado sus planes de estudiar y se lanzó a las rutinas nocturnas de Madrid, bajo la influencia de su prima Victoria Federica.

Qué le sucede a Irene Urdangarin

Según fuentes cercanas a la familia, Irene se ha acostumbrado a salir todos los días de la semana, excepto los lunes, y ha desarrollado una costumbre de no dormir en casa para evitar discusiones con sus madres. En lugar de eso, se aloja en Zarzuela, donde también duerme a veces Victoria Federica.

La relación entre las dos jóvenes parece haber sido un factor clave en el cambio de rumbo en la vida de Irene. Ambas salen habitualmente a cenar fuera de casa y después bailan en locales de moda, donde también beben alcohol. Llegan a casa ebrias y se quedan a dormir en Zarzuela para evitar discusiones con sus madres.

Irene Urdangarin y Victoria Federica

Cristina tiene mucho miedo por el hecho de que Irene abandone definitivamente sus estudios y no esté estudiando una carrera universitaria como estaba previsto. Además, no le gusta que se dedique al mundo de las redes sociales ni se exponga públicamente. Para la infanta, la compañía de Victoria Federica no es muy recomendable.

Irene Urdangarin ha tenido mal rendimiento académico durante mucho tiempo y no habría aprobado las pruebas de acceso a la universidad de Lausana, donde pretendía estudiar la carrera de Administración y Dirección Hotelera. La infanta Cristina se escuda en el proceso de divorcio de sus padres para justificar el bajo rendimiento académico de su hija.

