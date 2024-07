Shakira fue la elegida por la Conmebol para dar el primer show de la historia de la Copa América en el medio tiempo. La cantante colombiana eligió una selección de éxitos para su presentación que duró unos siete minutos y sembró una fuerte polémica por haber comenzado cantando en inglés y por la presunción de que habría hecho playback.

Por un lado, se habló de que la artista habría cobrado la abultada cifra de dos millones de dólares por la presentación, además muchos argentinos criticaron el hecho de que se hubiera elegido una artista colombiana para la final, cuando este era uno de los países involucrados.

Sobre este tema, Daniel Ambrosino de América Noticias dio su opinión: “Yo dije que el show de Shakira iba a ser desastroso y fue un papelón. Primero por el playback, que estaba absolutamente desfasado. Ese fue un negocio de Univisión con Conmebol, y también arrancó cantando en inglés”.

La condición que puso Shakira para su show

Según las especulaciones de muchos periodistas, la presentación de la cantante de "¿Dónde están los ladrones?" no habría sido un simple entretenimiento sino que habría tenido fines futbolísticos que atentaban contra Leo Messi y la Scaloneta.

"Cantó siete minutos y se llevó dos millones de dólares. Además era parcial que representara a uno de los finalistas, la tendrían que haber puesto con Bizarap y era el equilibrio justo. Además, hace una semana yo dije que Shakira puso como condición que si no estaba Colombia en la final, ella no cantaba. Esta información me llegó de Miami”, cerró Ambrosino sobre la presentación de Shakira.