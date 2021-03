Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de violencia doméstica y dice tener pruebas

Angelina Jolie y Brad Pitt están envueltos en una batalla legal por la custodia de sus hijos, que data del 2016. Enfrentados, ahora la actriz aseguró que tiene "pruebas" de los incidentes de violencia doméstica que ejercía el actor contra ella y los hijos que tienen en común.

Previamente, ella lo había acusado de agredir a uno de sus hijos durante un vuelo, pero dicho episodio nunca pudo comprobarse ya que no tenía pruebas de lo sucedido.Ahora, según sostuvo la revista US, Angelina Jolie está decidida a ofrecer los testimonios de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne durante su juicio de divorcio.







Según sus propios dichos, la actriz sostuvo que tiene "pruebas y autoridad" de la violencia doméstica ejercida por Brad Pitt mientras vivían juntos en un nuevo documento judicial sellado y presentado el pasado 12 de marzo. Esto podría perjudicar las intenciones del galán de obtener "la custodia física y legal del 50/50 de los niños".



"Durante los últimos cuatro años y medio ha habido una serie de afirmaciones hechas por Angelina que han sido revisadas y no corroboradas (…) los niños han sido utilizados por Angelina para lastimar a Brad antes y esto es más de ese comportamiento. Esta filtración de documentos por parte de su cuarto o quinto grupo de abogados se hizo para lastimar a Brad", declaró una fuente cercana a Brad Pitt.







Angelina Jolie, por su parte sostuvo: "Los últimos años han sido bastante duros, me he estado concentrando en sanar a nuestra familia (…) está regresando lentamente, como si el hielo se derritiera y la sangre regresara a mi cuerpo", aseguró en una entrevista a Vogue.