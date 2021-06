Aracely Arámbula compartió un video del hijo de Luis Miguel cantando

Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores con un video de su hijo menor cantando.

La ex modelo compartió en su Insta Stories imágenes de Daniel, de 12 años, cantando al borde de la pileta con un micrófono inalámbrico. La canción que entonaba el pequeño es "Can’t stop the feeling", el hit de Justin Timberlake.

Daniel es el hijo menor de Luis Miguel y el segundo que tuvo con Aracely Arámbula, quien tuvieron también a Miguel de 14 años.

La pareja se conoció en 2005 y, aunque intentaron ocultarlo, la primera vez que fueron fotografiados juntos fue en Venecia, Italia. La relación duró hasta 2009 cuando anunciaron el divorcio sin dar mayores detalles.

En medio de este hermetismo, Arámbula destapó un conflicto interno con el cantante mexicano. Según reveló, Guillermo Pous, el representante legal de Aracely, el cantante lleva al menos dos años sin pagar la manutención de los dos menores de edad.

Luis Miguel, la serie: por qué Aracely Arámbula no aparece en la serie

Antes del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie Aracely Arámbula hizo expreso su pedido de no aparecer en la ficción.

Al parecer, los motivos de esta decisión fueron contundentes y es que la artista no recibió una oferta. "No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, dijo Guillermo Pous, abogado de Arámbula.

